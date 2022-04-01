Окупанти встановили контроль над Ізюмом через чисельну перевагу та місцевих зрадників, але битва за місто не закінчена

Місцеві зрадники допомогли російським окупантам встановити тимчасовий контроль над Ізюмом (Харківська область), вважає начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"Кількісна перевага російських окупантів та віроломство місцевих зрадників привели до встановлення 1 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - написав Стрельник на своїй сторінці у фейсбуці.

Він нагадав, що 26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів до південної частини міста. Через це було повністю заблоковано шляхи доставки гуманітарної допомоги до Ізюма та евакуації городян. Ворожі війська, скориставшись цією ситуацією, розпочали захоплення міста.

"З огляду на цю загрозу, ЗСУ проводили військові заходи щодо деблокування міста, про які не можна було публічно повідомляти, враховуючи військову таємницю", - зазначив Стрельник.

Він висловив упевненість, що ЗСУ незабаром звільнять Ізюм.

"Битва за Ізюм не завершилася, і наша Армія незабаром обов'язково звільнить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників та агресії ворогів", - написав Стрельник.

Як повідомлялося раніше, начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник на своїй сторінці у фейсбуці обвинуватив у держзраді депутатів міськради Анатолія Фомічевського та Юрія Козлова, колишнього працівника міліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова у держзраді та співробітництві з окупантами і закликав правоохоронні органи поставитися до його посту як до офіційної заяви.

25 березня працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом державної зради (ст.111 КК України) колишнього міського голови міста Ізюма, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього співробітника правоохоронних органів.

Вдень у п'ятницю Генштаб ЗСУ повідомляв, що "на Ізюмському напрямку російський ворог продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переходи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення наступальних дій; ймовірно, російський ворог посилить угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї Всеармійської".