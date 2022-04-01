У МЗС назвали фейком твердження СЗР РФ, що Україна не має наміру дотримуватися Женевської конвенції
Твердження Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що нібито Україна довела до відома Великої Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, є фейком, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Російська розвідка не припиняє поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які хочуть отримати притулок у РФ, про негуманне поводження з російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії. Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію – черговий такий фейк", - написав Ніколенко у фейсбуці у п'ятницю.
На його думку, цей фейк має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії та намагаються повернути депортованих і полонених додому.
"Попри сотні російських фейків наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: і живих, і полеглих", - наголосив Ніколенко.