Події

22:40 30.03.2022

Окупанти обстріляли завод у Новомосковську, жертв немає

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Окупанти обстріляли завод у Новомосковську, жертв немає

Окупанти обстріляли з ракет один із заводів у Новомосковську, жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську - в один із заводів. Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці", - написав він у телеграм-каналі у середу ввечері.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у середу ввечері російські окупаційні війська обстріляли із ракет нафтобазу у місті Дніпрі.

 

Теги: #ракета #україна #удар
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