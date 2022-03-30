Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

Російські війська мінують Харківську область забороненими протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон", які виробляють лише в РФ, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон". Випадки використання мін з сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону", - йдеться в повідомленні омбудсмена в телеграмі.

У повідомленні наголошується, що міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал вібрації ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам, після цього бойова частина міни вилітає на висоту майже півтора метра і вибухає.

"Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляються такі міни лише в РФ", - наголошується в повідомленні Денісової.

За словами українського омбудсмена, такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.