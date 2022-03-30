Події

09:44 30.03.2022

Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів поновити роботу в столиці - Поворозник

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Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів поновити роботу в столиці - Поворозник

Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електричних самокатів поновити роботу в столиці, повідомив заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.

"Ми сьогодні звертаємось до бізнесу, який надавав послуги у сфері прокату велосипедів та електросамокатів, для того щоб вони поновили свій бізнес", - сказав Поворозник в ефірі національного телемарафону в середу вранці.

За його словами, такий вид транспорту буде добрим виходом для пересування містом на короткі дистанції.

Теги: #транспорт #київ #поворозник
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