Події

21:49 29.03.2022

Кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 12, постраждали 33 особи

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Кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 12, постраждали 33 особи

–У результаті ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної адміністрації у вівторок уранці загинуло 12 людей, ще 33 отримали поранення, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"На місці руйнування деблоковано тіла 12 людей, 33 особи постраждали. Підрозділами ДСНС врятовано та звільнено з-під завалів 18 осіб, переданих бригадам швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів потрапив до дев'ятиповерхової адміністративної будівлі обладміністрації. Відбулася руйнація центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння. Раніше повідомлялося про дев'ять загиблих та 28 постраждалих.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #миколаївська
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