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18:28 28.03.2022

Війська РФ укотре обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ - ДІЯРУ

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Війська РФ укотре обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ - ДІЯРУ

Ядерна підкритична установка (ЯПУ) "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), зазнала чергового обстрілу 28 березня близько 14:00.

"У результаті чергового акту ядерного тероризму з боку РФ будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ (у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень. Детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки", - повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

У ДІЯРУ вкотре звертають увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження її бомбардування може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - зазначають у ДІЯРУ.

Як повідомлялося, у суботу, 26 березня, ЯПУ "Джерело нейтронів" укотре потрапило під обстріл. На той час оцінити масштаби пошкоджень було неможливо через бойові дії.

27 березня установка знову потрапила під обстріл, унаслідок чого теплоізоляційна обшивка будівлі зазнала значних пошкоджень, також було зафіксовано часткове обсипання матеріалів облицювання в експериментальному залі установки.

З 24 лютого цього року ЯПУ "Джерело нейтронів" переведено в глибокий підкритичний стан.

Увечері 10 березня внаслідок російського бомбардування були пошкоджені лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів".

Теги: #харків #війна #обстріли #япу
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