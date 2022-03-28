Події

11:17 28.03.2022

За три тижні березня в Україну завезено майже 150 тис. тонн гуманітарної допомоги – ОП

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За три тижні березня в Україну завезено майже 150 тис. тонн гуманітарної допомоги – ОП

Україна за три тижні березня отримала від міжнародних партнерів 148 566 тонн гуманітарної допомоги, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, частину вантажу, а саме 38 388 тонн, доставила "Укрзалізниця". Значну роботу з доставки виконали й автомобільні перевізники.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", – зазначив Тимошенко.

Він додав, що штаб і обласні хаби, куди надходить гуманітарка, працюють злагоджено та без зайвої бюрократії. З обласних логістичних центрів вантажі прямують до пунктів видачі та до громад областей.

Теги: #гуманітарна_допомога
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