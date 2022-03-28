"АТБ" запустила пряме імпортне постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії й Туреччини

Корпорація "АТБ" запустила власні прямі імпортні постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності до магазинів торговельної мережі з Польщі, країн Балтії й Туреччини.

Як повідомила пресслужба компанії, таке рішення ухвалено зважаючи на дефіцит відповідних пропозицій від українських виробників на внутрішньому ринку, що зумовлено військовими діями та перебуванням підприємств на окупованих територіях.

У переліку імпорту м'ясні та рибні консерви, макаронні вироби, сухі концентрати супів та каш, кондитерські вироби, чаї тощо. На сьогодні прямі імпортні постачання здійснюються насамперед у магазини мережі Київської, Одеської, Миколаївської та Харківської областей. Надалі планується збільшувати список імпортованих товарів та регіони постачання.

Як зазначається у релізі, для забезпечення продовольчої безпеки в країні та здійснення оперативного й максимального наповнення магазинів продуктами харчування і товарами першої необхідності компанія на платній основі імпортує товари без зазначення на кожній одиниці продукції відповідного маркування українською мовою.

Такий механізм імпорту компанія реалізує відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року "Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів". Інформація про харчовий продукт надається кожному споживачеві на першу вимогу.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація "АТБ" надала українцям допомогу продуктами харчування й товарами першої потреби на суму понад 100 млн грн.

Для підтримки обороноздатності країни корпорацією "АТБ" перераховано до держбюджету 100 млн грн авансового податкового платежу.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На підприємствах корпорації працює понад 70 тис. працівників.