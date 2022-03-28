На Ізюмщині російські окупанти обстріляли авто, загинула сім'я з трирічною дитиною - прокуратура

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами машини із мирними громадянами.

"27 березня 2022 року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль HONDA CRV. У машині виявлено загиблу сім'ю: жінка, чоловік і трирічна дитина. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала сім'я", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.