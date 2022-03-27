Події

14:56 27.03.2022

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

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Російські окупанти обстріляли меморіальний комплекс у Дробицькому Яру (Харківська область), встановлений на місці масового розстрілу нацистами єврейського населення міста в 1941-1942 роках.

"Попередньо, снаряди влучили в Менору і постамент. Поліція зафіксувала подію і продовжуватиме документувати військові злочини на території міста Харкова та області", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Факт обстрілу Меморіального комплексу Дробицький Яр зареєстрований в Єдиному обліку.

У поліції зазначають, що російська армія обстрілює з важкого озброєння "спальні райони" міста, де немає жодного військового об'єкта, черги цивільних людей за гуманітарною допомогою, меморіальні комплекси, встановлені в пам'ять про жертви, загиблих від рук фашистів під час Другої світової війни.

"Жоден злочин, скоєний російськими військовими на території Харківщини, не залишиться без уваги харківських слідчих", - зазначають у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Теги: #харківська_область #обстріл #меморіал
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