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15:37 26.03.2022

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

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Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Кулеба і Резніков обговорили з Блінкеном і Остіном допомогу Україні зброєю

Київ. 26 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Варшаві обговорили допомогу Україні зброєю.

"Що стосується зброї - теж була дуже предметна розмова. З конкретними цифрами, назвами ми приїхали, і буде теж тут прогрес, буде розвиток подій", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook у суботу.

Він наголосив, що вони проговорили конкретні речі, конкретні наступні кроки з розвитку взаємодії України та США.

"По-перше, говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати нові санкції ухвалили, але над новими санкціями вже працюємо", - вказав міністр.

Кулеба поінформував, що порушив питання закриття американських і європейських портів для російських кораблів і вантажів.

"Ми говорили про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не тільки проти російських олігархів, проти найближчого оточення Путіна, а й проти всіх політичних фігур РФ, тому що вони всі є частинами його агресивної машини. І ми обговорили, яким чином нам трохи підбадьорити окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нових жорстких санкцій", - розповів він.

Крім того, за його словами, вони дуже чітко домовили, як і з якими країнами будуть працювати для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій РФ.

"Росія потрапила в санкційне оточення, в санкційний котел, і цей котел в найближчі дні, тижні, місяці, буде тільки стискатися за рахунок великих гучних рішень, які у всіх на слуху, але також за рахунок маленьких, але дуже копітких і чітких рішень щодо закручування подальших гайок", - наголосив Кулеба.

 

Теги: #резніков #кулеба #блінкен #остін
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