Події

13:32 26.03.2022

Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

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Холодне повітря з півночі Європи прийде в Україну

 27 березня в Україні за атмосферним фронтом пошириться холодне повітря з півночі Європи; 28 березня погода визначатиметься полем підвищеного тиску.

У неділю вночі по всій Україні, вдень у східних та південно-східних областях - невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви (крім Закарпаття) 17-22 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 2-7° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, в південній і західній частинах 7-12°, в Закарпатті до 15°.

У Києві 27 березня вночі невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в Києві 27 березня найвища температура була 19,6° в 1992 р., найнижча вночі -11,5° в 1899 р.

У понеділок, 28 березня, в Україні без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 9-14° тепла, на заході країни до 18°, у східній частині 3-8° тепла.

У Києві 28 березня також без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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