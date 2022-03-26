Події

12:53 26.03.2022

25 березня Україна отримала найбільший добовий обсяг допомоги – 10,3 тис. тонн

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25 березня Україна отримала найбільший добовий обсяг допомоги – 10,3 тис. тонн

Упродовж трьох останніх тижнів до України завезли 134,5 тис. тонн гуманітарної допомоги, що становить в середньому 6,5 тис тонн на добу. Своєрідний рекорд зафіксований 25 березня, коли наша держава отримала 10,3 тисячі тонн, що більше у 1,5 рази за попередні показники.

Такі цифри оприлюднила у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Весь світ надсилає нам продукти харчування, одяг, ліки та пальне. Величезний внесок у цю справу роблять волонтери, які з першого дня війни допомагають забезпечувати воїнів та мешканців всім необхідним", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що розподіл гуманітарних вантажів здійснюють обласні військові адміністрації, благодійні організації та органи місцевого самоврядування. Вони акумулюють потреби населення та їх задовольняють.

Допомагає і держава – вона, за словами Свириденко, максимально спростила процедури митного оформлення.

"Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію. До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються", – інформує віцепрем’єрка.

Свириденко нагадує, що, окрім автотранспорту, до доставки допомоги активно залучена "Укрзалізниця", на яку вже зараз припадає 30% гуманітарних перевезень.

Теги: #гумдопомога #агресія_рф
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