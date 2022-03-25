Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Уряд України вже розпочав виплату квітневих пенсій, повідомив у відеозверненні у п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Є важливі новини від наших урядовців – вони вже розпочали виплату пенсій за квітень. Пенсійний фонд уже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Уже завтра гроші будуть у людей на картках, а "Укрпошта" розвозитиме готівку", - сказав він.

За словами президента, "завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій продовжуватиметься і в інших областях східної та центральної частин України. Днями хвиля виплат охопить усю державу. Це один із пріоритетів для нас. Українська держава виконувала і виконуватиме всі зобов'язання перед нашими пенсіонерами", - наголосив Зеленський.