Події

21:18 25.03.2022

У Донецькій області в результаті обстрілів загинуло двоє людей, дев'ятеро людей поранено

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У Донецькій області в результаті обстрілів загинуло двоє людей, дев'ятеро людей поранено

Російські війська продовжують вбивати мирне населення на Донеччині, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. Весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 особи отримали поранення. Є також двоє поранених в Авдіївці (зокрема одна дитина) та один поранений у Мар'їнці", - написав Кириленко в фейсбуці в п'ятницю.

Інформацію про точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо, уточнив він.

"Те, що творять росіяни на Донеччині – це чистий тероризм! І відповідати вони за все будуть як терористи!", - наголосив Кириленко.

 

 

 

Теги: #убивства #донецька_область #цивільні
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