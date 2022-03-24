Події

20:42 24.03.2022

Російські війська обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом, постраждалих немає - голова "Укрзалізниці"

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Російські війська обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом, постраждалих немає - голова "Укрзалізниці"

Евакуаційний потяг №43 "Київ — Івано-Франківськ" потрапив під обстріл під Васильковом поблизу Києва.

"У трьох вагонах вибило вікна. За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся поїздна бригада діяли чітко", - написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що ворог прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру.

"Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ - допоможіть нам, #закрийте_небо. Свою роботу на землі ми зробимо", - наголосив Камишін.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/324\

 

 

Теги: #поїзд #обстріл #агресор
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