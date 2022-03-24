Події

11:25 24.03.2022

Унаслідок авіаобстрілу житлового району Охтирки пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

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Унаслідок авіаобстрілу житлового району Охтирки пошкоджено понад 15 будинків, одна людина загинула

Унаслідок ракетного обстрілу російськими військами в ніч на четвер в Охтирці Сумської області зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхових та приватних будинків, одна людина загинула, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 24 березня 2022 року близько 00:28 збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили авіаційне бомбардування житлового мікрорайону в м. Охтирка на Сумщині", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

В Офісі генпрокурора інформують, що внаслідок авіаобстрілу зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. "За попередніми даними, загинув один цивільний чоловік", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #обстріл #охтирка
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