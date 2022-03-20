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22:01 20.03.2022

Шість регіональних українських телеканалів починають мовлення на супутнику

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Шість регіональних українських телеканалів починають мовлення на супутнику

Державне космічне агентство України та ДП "Укркосмос" забезпечили мовлення регіональних українських телеканалів на супутнику, повідомляється на сайті Національної ради з питань телерадіомовлення.

Вже доступні телеканали: "Рівне 1" (Рівне), "Віта ТВ" (Вінниця), "Відікон" (Суми), "TV 7+" (Хмельницький), "7 канал" (Одеса).

Найближчим часом на супутнику запрацює телеканал "ЗЕТ" із Запоріжжя.

Знайти ці канали на супутнику можна за наступними технічними характеристиками: супутниковий ретранслятор AMOS-7; частота прийому 12341МГц; символьна швидкість 17900 Ксимв/с; корекція помилок (FEC) 3/4%; поляризація горизонтальна; формат мовлення MPEG-4 DVB/S2

 

 

 

Теги: #мовлення #супутник #канали
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