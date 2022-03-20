Ніч у Києві була спокійною, працює інфраструктура, транспорт і магазини

Ніч на неділю у Києві минула спокійно, після завершення комендантської години столиця живе у режимі воєнного часу – працюють інфраструктура, продмагазини, аптеки та комунальний транспорт, повідомляє КМВА.

"Ніч проти 20 березня пройшла спокійно... Після завершення комендантської години місто подовжує жити в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі.

У КМДА уточнюють, що для сполучення лівого та правого берегів столиці у неділю працюють Північний і Дарницький мости.

Також, як інформують у КМДА, у столиці відновлюють роботу міні-ярмарки та столичні ринки, продовжує працювати гуманітарний штаб (https://potreby.kyivcity.gov.ua/)