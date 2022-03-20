Прикордонники викрили невідомих, які підкидають цінні гаджети з маячками на позиції ЗСУ у Маріуполі для коригування вогню супротивника – ДПСУ

Прикордонники у Маріуполі викрили невідомих, котрі коригували вогонь окупантів за позиціями захисників міста маячками, замаскованими у цінні гаджети, повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Бійці прикордонного відомства помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку. У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці.