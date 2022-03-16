Leroy Merlin відключив українську "дочку" від корпоративної системи зв'язку

Материнська компанія мережі Leroy Merlin відключила співробітників "Леруа Мерлен Україна" від корпоративних засобів зв'язку.

Як уточнила агенції "Інтерфакс-Україна" HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на середу акаунти все ще заблоковані.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба в лінкедіні.