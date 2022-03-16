Трьох харківських рятувальників поранено під час гасіння пожеж у результаті вибухів російських снарядів
Харків. 16 березня. Троє рятувальників були поранені вибухами російських снарядів під час гасіння пожеж на об'єктах Московського та Слобідського районів Харкова. "Травмованих співробітників ДСНС доправили до лікарні з осколковими пораненнями тіла. Один із травмованих рятувальників перебуває в реанімації, у нього численні переломи – пошкоджені руки, ноги та ребра", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Як повідомлялося раніше, 16 березня в результаті ворожих обстрілів у Харкові виникла пожежа в складській будівлі в Слобідському районі та на ринку в Московському районі. Площа загоряння склала відповідно близько 1 тис. 500 м кв та 3 тис. 600 м.кв. У результаті обстрілу ринку загинули 3 особи та постраждали 5 людей.