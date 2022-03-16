Події

20:22 16.03.2022

Трьох харківських рятувальників поранено під час гасіння пожеж у результаті вибухів російських снарядів

1 хв читати

Харків. 16 березня. Троє рятувальників були поранені вибухами російських снарядів під час гасіння пожеж на об'єктах Московського та Слобідського районів Харкова. "Травмованих співробітників ДСНС доправили до лікарні з осколковими пораненнями тіла. Один із травмованих рятувальників перебуває в реанімації, у нього численні переломи – пошкоджені руки, ноги та ребра", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, 16 березня в результаті ворожих обстрілів у Харкові виникла пожежа в складській будівлі в Слобідському районі та на ринку в Московському районі. Площа загоряння склала відповідно близько 1 тис. 500 м кв та 3 тис. 600 м.кв. У результаті обстрілу ринку загинули 3 особи та постраждали 5 людей.

Теги: #харків #поранення #рятувальники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 16.03.2022
Унаслідок ворожого обстрілу ринку в Харкові загинули три особи, постраждали п'ять - ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу ринку в Харкові загинули три особи, постраждали п'ять - ДСНС

17:10 16.03.2022
Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

Харківські рятувальники гасять масштабну пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

16:40 16.03.2022
ДСНС попереджає про можливі провокації з використанням форми рятувальників

ДСНС попереджає про можливі провокації з використанням форми рятувальників

16:01 16.03.2022
Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові у складській будівлі виникла велика пожежа - ДСНС

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові у складській будівлі виникла велика пожежа - ДСНС

11:49 16.03.2022
За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

08:43 16.03.2022
Харківські рятувальники знайшли під завалами тіла двох загиблих та врятували четверо людей – ДСНС

Харківські рятувальники знайшли під завалами тіла двох загиблих та врятували четверо людей – ДСНС

21:27 15.03.2022
Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

18:59 15.03.2022
Окупанти зазнали поразки біля Харкова під час спроби штурму з П'ятихаток - голова ОВА

Окупанти зазнали поразки біля Харкова під час спроби штурму з П'ятихаток - голова ОВА

09:38 15.03.2022
За добу окупанти випустили дві ракети по центру Харкова – Синєгубов

За добу окупанти випустили дві ракети по центру Харкова – Синєгубов

08:11 15.03.2022
Харківські рятувальники знайшли під завалами тіла семи загиблих

Харківські рятувальники знайшли під завалами тіла семи загиблих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Війна в Україні забрала життя мінімум 726 цивільних, ще 1174 поранені – ООН

Нова допомога США Україні містить 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin - Білий дім

Під завалами обстріляного гуртожитку в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, зокрема 3 дітей – ДСНС

Російські окупанти обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, пошкоджено газопровід низького тиску – Кличко

ОСТАННЄ

У Волинській області з 17 березня відновлюють продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв

Херсонська облпрокуратура відкрила справу через заклики до набору в окупаційну "поліцію" області

Регламентний комітет Ради закликав депутатів, які перебувають за межами України, перерахувати свої зарплати до Фонду допомоги ЗСУ

Артилерія ЗС України знищила командний пункт і один із пунктів забезпечення армії РФ – головнокомандувач ЗСУ

Leroy Merlin відключив українську "дочку" від корпоративної системи зв'язку

У СБУ спростували заяви Міноборони РФ про нібито підготовку провокації із застосуванням отрут

Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухиляться від примусової мобілізації, або переходити на бік української армії

Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб причетні до бомбового удару по драмтеатру в Маріуполі були покарані - МЗС

У Чернігівській області вдалося знищити склад боєприпасів і паливозаправники окупантів - Міноборони

Війна в Україні забрала життя мінімум 726 цивільних, ще 1174 поранені – ООН

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА