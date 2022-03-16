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18:47 16.03.2022

Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

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Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

Російські окупанти скинули на будівлю Драматичного театру м. Маріуполь Донецької області, де від обстрілу ховалися жителі міста, високопотужну бомбу, повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Народний депутат фракції "Батьківщина" Сергій Тарута повідомив, що в Маріуполі тривають жорстокі бої і ніхто не може дістатися завалів. "Ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше - не можемо їх із-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися у театрі з маленькими дітьми", - повідомив парламентарій.

"Ми беремо на себе зобов'язання. Перед загиблими і тими, хто вижив під рашистськими бомбардуваннями. Зобов'язання знайти кожного льотчика, який скидає на Маріуполь та інші українські міста бомби. Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимося, доки хоч один із них дихає. Ми зітремо з лиця землі кожного. Це наш святий обов’язок!" - резюмував Тарута.

 

 

 

Теги: #маріуполь #обстріл
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