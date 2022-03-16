Китай продовжує докладати зусиль для сприяння мирним переговорам в Україні - глава МЗС КНР

У вівторок, 15 березня, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою, під час якої обговорювалася поточна ситуація в Україні, повідомляє посольство КНР в Україні.

"Чотири потреби", на які вказує голова КНР Сі Цзіньпін, є нашою чіткою та авторитетною позицією: необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав; необхідно дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН; необхідно приділяти важливу увагу обґрунтованому занепокоєнню безпеки всіх держав; необхідно підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи. Всі заходи, які виконуються і просуваються китайською стороною, відповідають "чотирьом потребам". Китай - це миролюбна держава, яка завжди вирішує протиріччя мирно, за допомогою політичних заходів. Китай готовий працювати разом із усіма сторонами, щоб відіграти конструктивну роль у вирішенні кризи в Україні", - заявив Ван Ї.

Він також зазначив, що китайська сторона вже передала Україні першу партію термінової гуманітарної допомоги та продовжить надавати допомогу за потребою.