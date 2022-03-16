Події

18:10 16.03.2022

Китай продовжує докладати зусиль для сприяння мирним переговорам в Україні - глава МЗС КНР

1 хв читати
Китай продовжує докладати зусиль для сприяння мирним переговорам в Україні - глава МЗС КНР

У вівторок, 15 березня, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою, під час якої обговорювалася поточна ситуація в Україні, повідомляє посольство КНР в Україні.

"Чотири потреби", на які вказує голова КНР Сі Цзіньпін, є нашою чіткою та авторитетною позицією: необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав; необхідно дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН; необхідно приділяти важливу увагу обґрунтованому занепокоєнню безпеки всіх держав; необхідно підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи. Всі заходи, які виконуються і просуваються китайською стороною, відповідають "чотирьом потребам". Китай - це миролюбна держава, яка завжди вирішує протиріччя мирно, за допомогою політичних заходів. Китай готовий працювати разом із усіма сторонами, щоб відіграти конструктивну роль у вирішенні кризи в Україні", - заявив Ван Ї.

Він також зазначив, що китайська сторона вже передала Україні першу партію термінової гуманітарної допомоги та продовжить надавати допомогу за потребою.

Теги: #китай #війна #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 16.03.2022
Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

17:55 16.03.2022
Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

16:49 16.03.2022
Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі – МОЗ

Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі – МОЗ

16:43 16.03.2022
Біля Миколаєва збито російський гелікоптер Ка-52

Біля Миколаєва збито російський гелікоптер Ка-52

16:35 16.03.2022
"Військових туристів" зі статусом УБД у нас більше не буде

"Військових туристів" зі статусом УБД у нас більше не буде

16:19 16.03.2022
Мін'юст запустив портал зі збирання доказів злочинів РФ в Україні

Мін'юст запустив портал зі збирання доказів злочинів РФ в Україні

15:53 16.03.2022
Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

14:44 16.03.2022
Мер Скадовська повідомив, що з ним поспілкувалися і відпустили

Мер Скадовська повідомив, що з ним поспілкувалися і відпустили

14:22 16.03.2022
В Україні запустили Національний портал допомоги населенню

В Україні запустили Національний портал допомоги населенню

14:11 16.03.2022
Лисичанськ залишився без газопостачання через пошкоджені обстрілом розподільні мережі - ОГТСУ

Лисичанськ залишився без газопостачання через пошкоджені обстрілом розподільні мережі - ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

Унаслідок артобстрілу окупантами осіб, що евакуювалися з Маріуполя, загиблих немає, поранено п'ятьох людей, дитина у важкому стані - ОВА

Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну - Зеленський

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

Унаслідок ворожого обстрілу ринку в Харкові загинули три особи, постраждали п'ять - ДСНС

Унаслідок артобстрілу окупантами осіб, що евакуювалися з Маріуполя, загиблих немає, поранено п'ятьох людей, дитина у важкому стані - ОВА

Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну - Зеленський

Венедіктова: Вдячні, що розслідування МКС воєнних злочинів РФ стартувало, передаватимемо всю інформацію

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЗОБОВ'ЯЗАВ РФ НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Sotheby's та Christie's вирішили не проводити "російських торгів"

Зеленський підписав закон про легалізацію віртуальних активів в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА