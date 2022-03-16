Події

18:01 16.03.2022

Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну - Зеленський

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Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну - Зеленський

Міжнародний суд Організації об'єднаних націй (ООН) зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Рішення обов'язкове до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ до ще більшої ізоляції", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #рф #суд #оон #зеленський
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