Міжнародний суд ООН зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну - Зеленський

Міжнародний суд Організації об'єднаних націй (ООН) зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Рішення обов'язкове до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ до ще більшої ізоляції", - написав Зеленський у твіттері.