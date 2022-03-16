Події

11:49 16.03.2022

За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

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За добу Харків зазнав понад 50 ворожих ударів, але тримає оборону - Синєгубов

За минулу добу російські війська завдали понад 50 ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Протягом доби російські війська завдали понад 50 ударів по районах Харкова. Вночі був ракетний удар в одну з площ міста. Загалом від початку активних бойових дій ворог використовував касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Водночас він наголосив, що місто тримає оборону.

"Харків тримає оборону! Збройні сили України не відступлять ні на метр! За добу російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом і в Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції", - написав Синєгубов.

Він повідомив, що за добу обласний гуманітарний штаб розповсюдив 17 вагонів і дві фури продуктів харчування, одягу та медикаментів.

Щодо ситуації з евакуацією людей з Ізюма, то, за словами Синєгубова, докладаються зусилля, щоб провести її 17 березня.

"Розраховуємо на відкриття "зеленого коридору" з Ізюма. Місто зруйноване, єдиний вихід - це евакуація людей! Сьогодні "коридор" Росія не погодила. Робимо все, щоб здійснити евакуацію завтра", - написав Синєгубов.

Теги: #харків #ситуація #авіаудари
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