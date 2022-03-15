Події

23:58 15.03.2022

Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою

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Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою на Дніпропетровщині, повідомив мер Нікополя Олександр Саюк.

"Справді був обстріл місця між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там пожежа. Пожежна частина виїхала, вони роблять свою справу", – сказав Саюк у своєму відеозверненні.

Водночас він зазначив, що по самому Нікополю обстріл не проводився.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3063565020563695&id=100007306800538

Теги: #обстріл #дніпропетровська
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