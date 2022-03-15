Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою

Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою на Дніпропетровщині, повідомив мер Нікополя Олександр Саюк.

"Справді був обстріл місця між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там пожежа. Пожежна частина виїхала, вони роблять свою справу", – сказав Саюк у своєму відеозверненні.

Водночас він зазначив, що по самому Нікополю обстріл не проводився.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3063565020563695&id=100007306800538