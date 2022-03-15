В Україну доставили ще одну партію обладнання Starlink – Федоров

В Україну доставили чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую, Ілоне (співзасновник компанії SpaceX Ілон Маск - ІФ)! Дякую Польщі!" - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Маск відмовився блокувати російські інформаційні агенції в мережі StarLink.

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 1 березня 2022 року, друга – 10 березня.

Starlink став активним на території України 27 лютого 2022 року.

Джерело: https://t.me/zedigital/1365