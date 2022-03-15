Візит прем'єрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва - мужній і правильний крок, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав візит в Україну прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії "мужнім правильним кроком".

У вівторок увечері в Києві після зустрічі він подякував гостям за те, що "вони нам дуже допомагають".

"У той час, коли багато навіть послів залишили Україну, ці шановні люди, лідери європейських держав нічого не бояться. Це мужній, правильний крок", – сказав він.

За словами Зеленського, "головне, що ми їм абсолютно довіряємо, говоримо про гарантії безпеки, санкційну політику".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із колегами прем'єром Чехії Петром Фіалою та Словенії - Янезом Яншем відвідали Київ 15 березня.