Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис. – МВС

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис., повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

"Зараз нам уже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, прибравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише ускладнюють пересування, і забирають час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесено до спеціального наказу головнокомандувача ЗСУ, першу редакцію якого було вже видано минулого тижня. Сьогодні чи завтра має бути розширено перелік у всій країні інших блокпостів", - цитує міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського пресслужба відомства.

За словами міністра, наразі залучені до цієї роботи суб'єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах і містах у кількості до 800 шт.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до всіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку забезпечуватимуть представники Нацполіції - спільно з ТрО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах", - заявив міністр.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9531