Події

19:40 15.03.2022

Російські військові обстріляли автобус під час евакуації мирного населення з Ізюму, розпочато розслідування - прокуратура

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Слідчі слідчого відділу Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу автобуса під час евакуації мирного населення з Ізюма.

"За даними слідства, 14 березня 2022 р. під час проведення евакуації мирного населення з м. Ізюм до м. Слов'янська та м. Лозова військовослужбовці ЗС РФ здійснили обстріл автобуса. Внаслідок зазначених дій російських окупантів люди дістали поранень. Наразі встановлюється кількість постраждалих і ступінь пошкоджень", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #евакуація #війна #обстріл
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