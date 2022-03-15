Російські військові обстріляли автобус під час евакуації мирного населення з Ізюму, розпочато розслідування - прокуратура

Слідчі слідчого відділу Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу автобуса під час евакуації мирного населення з Ізюма.

"За даними слідства, 14 березня 2022 р. під час проведення евакуації мирного населення з м. Ізюм до м. Слов'янська та м. Лозова військовослужбовці ЗС РФ здійснили обстріл автобуса. Внаслідок зазначених дій російських окупантів люди дістали поранень. Наразі встановлюється кількість постраждалих і ступінь пошкоджень", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.