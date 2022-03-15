Від початку воєнної агресії РФ в Україні видано кілька десятків тисяч автоматів – глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що від початку збройної агресії РФ цивільні в Україні отримали кілька десятків тисяч автоматів для захисту країни у воєнний час.

В ефірі українських телеканалів глава МВС нагадав, що згідно із законом про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни в період воєнного часу цивільні мають можливість отримати вогнепальну зброю.

"Кожен громадянин України може звернутися в управління поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває в лавах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, й отримати відповідну зброю. Йдеться насамперед про автоматичну зброю", - сказав міністр.

Він повідомив: "Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів у країні".

За його словами, насамперед зброю видають цивільним у тих регіонах, де відбуваються активні воєнні дії російських військових.

Також глава МВС наголосив, що є певний алгоритм видачі зброї, відбувається перевірка за відповідними базами.