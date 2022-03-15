Події

11:46 15.03.2022

"Укрпошта" до кінця березня знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях

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"Укрпошта" на період із 15 березня до 1 квітня 2022 року на 50% знизила комісію за оплату комунальних послуг у своїх відділеннях, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Окупант хоче бачити Україну, паралізовану страхом, тому ми все маємо зробити для того, щоб країна працювала і рухалася ще інтенсивніше, ніж до війни. Ми в "Укрпошті" сприяємо цьому, як можемо: відкриваємо відділення, відновлюємо послуги, надаємо свої відділення і транспорт для гуманітарних потреб тощо. Сьогодні ще одна ініціатива, спрямована на зміцнення економіки, - до 1 квітня у відділеннях "Укрпошти" можна сплатити комунальні платежі зі знижкою 50% на комісію. Це коштуватиме нам кілька мільйонів, але таке рішення необхідне і правильне, тому закликаю всіх скористатися послугою та вчасно сплатити платіжки за лютий", - наведено слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Станом на 15 березня в "Укрпошті" працюють 4 799 відділень. Окрім того, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Теги: #укрпошта #компослуги
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