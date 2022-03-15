Події

08:11 15.03.2022

Харківські рятувальники знайшли під завалами тіла семи загиблих

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Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель

"Так, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Знайшли та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вночі близько 23:30 ворожі снаряди завдали збитків торговельним майданчикам і житловим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Там сталася пожежа, що швидко поширилася на значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Крім того, протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвалися.

Теги: #жертви #харків #обстріли
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