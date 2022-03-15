Відповідальність за злочини під час війни неминуча – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за злочини, скоєні під час війни, неминуча.

"Відповідальність за військові злочини для російських військових неминуча. За свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча", - сказав він у відеозверненні в ніч із понеділка на вівторок.

"Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави. Кожен, хто відповідає за війну. Кожен, хто відповідає за руйнування демократії. Кожен, хто відповідає за репресії проти людей. Кожен отримає відповідь. І це тільки початок", - заявив він.

За словами Зеленського, "весь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені". "У всіх наших містах. Усі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей та місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь. Обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори. Обов'язково", - заявив він.