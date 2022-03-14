Події

23:14 14.03.2022

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 24 березня.

"Верховна Рада постановляє: затвердити указ президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", - йдеться в тексті законопроєкту.

24 лютого в Україні після нападу Росії та обстрілів усіх регіонів було запроваджено воєнний стан.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/9722

Теги: #пролонгація #стан #воєнний
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 14.03.2022
Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня – законопроєкт

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 26 березня – законопроєкт

23:06 14.03.2022
Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

15:22 02.03.2022
4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає Подоляк

4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає Подоляк

23:04 28.02.2022
НАЗК заявляє про перенесення кінцевого терміну подання декларацій на період після закінчення війни

НАЗК заявляє про перенесення кінцевого терміну подання декларацій на період після закінчення війни

11:08 27.01.2022
Троє поранених на "Південмаші" у важкому стані, життя двох поза небезпекою

Троє поранених на "Південмаші" у важкому стані, життя двох поза небезпекою

07:24 30.12.2021
Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані

22:01 13.11.2021
Стан здоров'я Саакашвілі погіршився, до в'язниці пригнали реанімобіль, повідомила його цивільна дружина

Стан здоров'я Саакашвілі погіршився, до в'язниці пригнали реанімобіль, повідомила його цивільна дружина

19:43 07.11.2021
Саакашвілі на знак протесту відмовляється від прийому будь-яких ліків, його стан погіршується – особистий лікар

Саакашвілі на знак протесту відмовляється від прийому будь-яких ліків, його стан погіршується – особистий лікар

07:21 05.11.2021
Особистий лікар Саакашвілі знову заявив про необхідність його переведення до багатопрофільної клініки

Особистий лікар Саакашвілі знову заявив про необхідність його переведення до багатопрофільної клініки

07:39 03.11.2021
Особистий лікар Саакашвілі стурбований станом його здоров'я - він ослаб, тиск скаче

Особистий лікар Саакашвілі стурбований станом його здоров'я - він ослаб, тиск скаче

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви

Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня

ТРЦ Lavina Mall у Києві зазнав авіаудару

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Мера Мелітополя окупанти тримають у Луганську та інкримінують "тероризм" – голова Запорізької ОДА

У Росії співробітниця "Первого канала" під час прямого ефіру новин вийшла з плакатом із закликом зупинити війну

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ ВР ПРОДОВЖИТИ ВОЄННИЙ СТАН ЩЕ НА 30 ДНІВ ІЗ 24 БЕРЕЗНЯ - ЗАКОНОПРОЄКТ

ЄК швидко підготує свої висновки на заявки України, Грузії та Молдови про вступ до ЄС, обіцяють у Брюсселі

Російські окупанти вивезли голову Мелітопольської райради – Верещук

Окупанти обстріляли Нові Петрівці, одна людина загинула, є пошкодження в музеї-заповіднику – Офіс генпрокурора

МВФ очікує зростання держборгу України у 2022 році з 50% ВВП до 60% ВВП

Харківщину було обстріляно "Іскандером" з території РФ - Синєгубов

Залізниці Фінляндії припиняють прийом вантажів лізингових компаній і вантажовідправників з РФ

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних громадян під час евакуації – Верещук

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА