Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 24 березня.

"Верховна Рада постановляє: затвердити указ президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", - йдеться в тексті законопроєкту.

24 лютого в Україні після нападу Росії та обстрілів усіх регіонів було запроваджено воєнний стан.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/9722