Мінсоцполітики попереджає про небезпеку потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають кордон через війну

Міністерство соціальної політики попереджає про небезпеку потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають державний кордон у зв'язку з воєнними діями на території України.

"Мінсоцполітики спільно з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики ініціювало розробку та розповсюдження пам'яток для дівчат та жінок, які перетинають державний кордон у зв'язку з воєнними діями на території України, з метою запобігання торгівлі людьми. Листівки розроблено за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що фінансується урядом Канади та впроваджується Alinea International", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що Мінсоцполітики звернулося до Закарпатської, Львівської, Чернівецької облдержадміністрації, а також до адміністрації Державної прикордонної служби з проханням поширити листівки в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю.

Також міністерство звернулося до Державної служби України з надзвичайних ситуацій із проханням включити до SMS-розсилки інформацію про правила безпеки з метою запобігання торгівлі людьми в умовах війни.