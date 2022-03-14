Події

11:34 14.03.2022

Унаслідок авіаудару окупантів у Бучанському районі Київської області зруйновано два приватні будинки та магазин - поліція

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Внаслідок авіаудару російських військ по селу Комарівка у Бучанському районі Київської області зруйновано два приватні будинки та магазин, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється, повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 14 березня, о 4:40 російські війська завдали авіаудару по селу Комарівка у Бучанському районі. Внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки та магазин. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні облполіції на сторінці у фейсбук.

У повідомленні наголошується, що поліцейські фіксують наслідки вибуху.

Теги: #київщина #обстріл #авіаудар
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