У результаті ворожих обстрілів на Харківському автогенному заводі сталася пожежа - ДСНС

Увечері 13 березня в результаті влучення ворожого боєприпасу на території "Харківського автогенного заводу" розпочалася пожежа.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 21:00.

"На місце виклику було направлено 6 відділень на автоцистернах. На території "Харківського автогенного заводу" внаслідок влучення ворожого боєприпасу горіла виробнича будівля на площі пожежі 800 м.кв. Пожежа була локалізована о 22:56 і ліквідована о 23:52", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено близько 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 120 фахівців особового складу ДСНС.

У місті рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових і адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходилися спрацьовані та вибухові вибухонебезпечні предмети.