Окупанти готуються до продовження наступальних дій – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти відновлюють боєздатність, перегруповують війська та готуються продовжувати наступальні дії в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Окупанти проводять заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступальних дій", - написав Генеральний штаб ЗСУ у неділю у фейсбуці.

Як зазначають у Генштабі, російські військові злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупуваннях військ ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що супротивник готує додаткові підрозділи для ведення бойових дій на території України.

"За наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, для термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ в Україну перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан), а також залучають велику кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

"На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку", - зазначають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, ворог проводить повітряну розвідку військових та цивільних об'єктів на території України.

"На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку. На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки", - зазначається у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу Центрального воєнного округу утримує позиції поблизу населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не веде, основні зусилля зосередив на вдосконаленні системи логістичного забезпечення угруповання.

Як повідомили у Генштабі, на напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95, продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та ведення розвідки. Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. "Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - прогнозують у Генштабі ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що на Слобожанському напрямку окупанти утримують позиції в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сватове, Куп'янськ, Велику Писарівку, Московський Бобряк, Лебедін.

"Ворог продовжує формування додаткових підрозділів, закріплюється на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою блокування Харкова та захоплення міста Ізюм. Активних наступальних дій не відзначено, за винятком міста Ізюм, де противник намагається оволодіти населеним пунктом", - зазначають у Генштабі.

Згідно з інформацією Генштабу, на Донецькому та Таврійському напрямках противник утримує позиції в районі населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Новотроїцьке та Гуляйполе.

"За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах. Окупанти здійснюють вогневий вплив по позиціях наших військ в районі Сєвєродонецька. За підтримки артилерії здійснили штурмові дії та оволоділи східними околицями населеного пункту Рубіжне", - розповіли в Генштабі.

У повідомленні також наголошується, що в Південнобузькому напрямку активних наступальних дій російські агресори не вели, але вони активно проводять повітряну розвідку, продовжують просування в напрямку Кривого Рогу.

"Протягом доби окупанти продовжили просування в напрямку Архангельська і Нововоронцовки, але були зупинені. У всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою і мирним населенням", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua