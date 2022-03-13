Події

13:00 13.03.2022

СБУ: Російських військових "кидають" на гроші, й вони дезертирують

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СБУ: Російських військових "кидають" на гроші, й вони дезертирують

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови окупанта, в якій він занепокоєний тим, що не отримає $2 тис. за вбивства українців, і говорить про настрій російських військових дезертирувати через неможливість отримання обіцяних грошей.

З аудіперехоплення, оприлюдненого СБУ в Телеграм-каналі відомства в неділю, випливає, що обіцяних коштів військові РФ не одержують і тому готові дезертирувати. "Страшно, що кидають на бабки", - каже російський військовий.

"У цій фразі – весь цинізм російських загарбників. Їм усе одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів. Російського окупанта турбує лише одне: за вбивство українців він не отримує своїх $2 тис.", - ідеться у повідомленні СБУ під оприлюдненим аудіозаписом.

У СБУ зазначають: "Тож "велика армія" Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати. Бо розуміють: життя дорожче".

"А кому з окупантів все-таки важливіші гроші, в нас є гарна новина: українці забезпечать їм безкоштовне відправлення додому… в мішках для трупів", - ідеться в повідомленні української спецслужби.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3889

Теги: #сбу #агресори
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