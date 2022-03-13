У Херсоні розпочалася акція протесту проти окупантів - "Інформаційний спротив"

Тисячі жителів тимчасово зайнятого окупантами Херсона в неділю вийшли на акцію протесту проти російських загарбників, які намагалися проголосити на території тимчасово зайнятих районів Херсонської області т.зв. "ХНР", повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".

"Близько 10 тисяч херсонців вийшли на акцію протесту проти проголошення окупантами т.зв. "ХНР", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Як повідомили агентству очевидці, учасники акції використовують українську символіку і плакати з патріотичними гаслами. Вони також скандують "Херсон - це Україна", "Слава Україні", "Слава воїнам ЗСУ"і "Байрактар".