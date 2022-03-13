ОГТСУ запустив ГРС "Попасна", 20 тис. жителів знову з газом

"Оператор ГТС України "запустив газорозподільну станцію (ГРС)" Попасна " (Луганська обл.), повідомила компанія у своєму телеграм-каналі.

"20 тисяч жителів міста знову з газом. Але внаслідок пожежі через бойові дії на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті була відключена ділянка ГРС "Рубіжне", що веде до комбінату", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в неділю вранці голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок нічних обстрілів в населених пунктах Лисичанськ і Попасна пошкоджені газопроводи.