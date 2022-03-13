Події

12:24 13.03.2022

ОГТСУ запустив ГРС "Попасна", 20 тис. жителів знову з газом

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ОГТСУ запустив ГРС "Попасна", 20 тис. жителів знову з газом

 "Оператор ГТС України "запустив газорозподільну станцію (ГРС)" Попасна " (Луганська обл.), повідомила компанія у своєму телеграм-каналі.

"20 тисяч жителів міста знову з газом. Але внаслідок пожежі через бойові дії на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті була відключена ділянка ГРС "Рубіжне", що веде до комбінату", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в неділю вранці голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок нічних обстрілів в населених пунктах Лисичанськ і Попасна пошкоджені газопроводи.

Теги: #газ #попасна
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