Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм – Козицький

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про дев'ятьох загиблих та 57 поранених унаслідок ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Яворівському районі Львівської області вранці у неділю.

"57 людей дістали травм і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на поточний момент, наразі розбирають завали й гасять пожежу", - сказав Козицький на пресконференції в неділю.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова обладміністрації додав, що серед травмованих є цивільні особи.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля безпосередньо з території РФ по території Яворівського полігону. "З Саратова, з Росії піднялися літаки, здійснили удар на своєму бойовому курсі, не залітаючи на територію, було випущено, за попередніми даними, більше ніж 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість (ракет – ІФ) було збито", - розповів він.