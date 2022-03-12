Події

22:35 12.03.2022

Із 14 коридорів у суботу спрацювали 9, евакуювали близько 13 тис. українців – Верещук

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Із 14 відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Спрацювали коридори у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці.

"Суми, ми допомогли близько 8 тис. людям, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велику Писарівку, то сьогодні виїхало близько 3 тис. людей", - повідомила Верещук у відеозверненні в суботу.

В Енергодарі Запорізької області коридор не спрацював, його не пропустили російські окупанти.

У Ворзелі, Ірпені, Козаровичах, Бородянці Київської області коридор не спрацював, Буча, Гостомель, Немішаєве – спрацювали.

Також Верещук подякувала українському Червоному Хресту за евакуацію літніх людей з будинку для людей похилого віку в Бучі.

Загалом сьогодні евакуювали близько 13 тисяч українців.

Завтра планують вивозити з тих самих міст, а також з Маріуполя, де в суботу не вдалося виїхати колоні через перешкоджання на російському блокпосту.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5878

Теги: #евакуація #зведення #верещук
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