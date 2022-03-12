Відкрито справу у зв'язку зі спробою окупантів створити незаконну республіку на Херсонщині– прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з намірами окупантів створити на території Херсонської області незаконну республіку.

"Херсонська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Херсонської області, розміщеному на сторінці у фейсбуці.

За даними слідства, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – "ХНР".

"Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ", - наголошується в повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/326760546152680