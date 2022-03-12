Події

18:36 12.03.2022

Відкрито справу у зв'язку зі спробою окупантів створити незаконну республіку на Херсонщині– прокуратура

1 хв читати
Відкрито справу у зв'язку зі спробою окупантів створити незаконну республіку на Херсонщині– прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з намірами окупантів створити на території Херсонської області незаконну республіку.

"Херсонська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Херсонської області, розміщеному на сторінці у фейсбуці.

За даними слідства, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – "ХНР".

"Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ", - наголошується в повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Джерело: https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/326760546152680

Теги: #херсонщина #сепаратизм
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 10.03.2022
Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

13:11 09.03.2022
Російські окупанти ввели в Херсонську область підрозділи Росгвардії для боротьби з акціями протесту, затримано понад 400 українців - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти ввели в Херсонську область підрозділи Росгвардії для боротьби з акціями протесту, затримано понад 400 українців - Генштаб ЗСУ

12:40 08.03.2022
Сили спротиву збили ворожий літак на Херсонщині - А. Геращенко

Сили спротиву збили ворожий літак на Херсонщині - А. Геращенко

15:25 04.03.2022
Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

15:09 04.03.2022
Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

13:12 04.03.2022
На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

20:37 03.03.2022
Голова Херсонської ОДА спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили приміщення місцевої філії "Суспільного"

Голова Херсонської ОДА спростував інформацію про те, що російські окупанти захопили приміщення місцевої філії "Суспільного"

17:11 03.03.2022
Херсонська ОДА: Не вірте фейкам, Херсонщина була, є і буде Україною

Херсонська ОДА: Не вірте фейкам, Херсонщина була, є і буде Україною

11:08 02.03.2022
Херсонська ОДА: Якщо ви бачите нашу провину в тому, що окупанти продовжують іти з Криму, – це ваше право, але ми робимо все можливе для стабілізації ситуації

Херсонська ОДА: Якщо ви бачите нашу провину в тому, що окупанти продовжують іти з Криму, – це ваше право, але ми робимо все можливе для стабілізації ситуації

20:11 02.02.2022
Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" готова нарощувати обсяги перевезення гуманітарної допомоги

Українські прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських військовослужбовців

"Нафтогаз" розпочав постачання газу трьом ТЕС

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців - Трасс

Гайдай заявляє про відновлення газопостачання в Попасній та ще кількох населених пунктах Луганської області

Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні, який є і завжди буде Україною - Кулеба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА