За добу Харківщина зазнала 84 ворожих обстрілів - Синєгубов

У Харківській області російські окупанти суттєво зменшили темпи та втрачають боєздатність, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

"Наші українські військові продовжують утримувати оборону. Російський ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, за минулу добу російські окупанти завдавали артилерійських і мінометних обстрілів по районах Харкова, Чугуївському району, Ізюмщині, Дергачам (усього – 84 обстріли).

Синєгубов також зазначив, що спостерігалася активність безпілотних літальних апаратів противника, які здійснювали польоти, щоб виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Крім того, захисники Харкова фіксують спроби збору даних про військові об'єкти, розташування постів тощо.

"Наша Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об'єкти, розташування постів тощо. Наприклад, учора під час комендантської години бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" двох людей", - написав Синєгубов.

Він звернувся до жителів із проханням повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб.

"Просимо жителів бути пильними та повідомляти правоохоронцям, Теробороні про підозрілих осіб. Мета нашої Тероборони – зокрема й запобігати злочинам", - написав Синєгубов.