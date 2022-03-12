Події

10:38 12.03.2022

Російські війська знову обстріляли аеродром "Канатове" біля Кропивницького – Райкович

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Міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявляє, що російські війська знову обстріляли аеродром "Канатове" біля міста.

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький та території навколо", - написав Райкович у Facebook.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на затяжні тривоги та бомбардування, Кіровоградщина продовжувала приймати біженців.

"Від початку війни їх уже понад 43 тис., а за вчора заселили понад 6 тис., із них близько 1,8 тис. дітей", - повідомив мер.

"Під сиренами народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави - всі наші", - написав Райкович.

Джерело: https://www.facebook.com/100010352778897/posts/1649950295360047/?d=n

Теги: #аеродром #обстріл
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