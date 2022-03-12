У Києві на Подолі ліквідовано пожежу на покрівлі адмінбудівлі - ДСНС

У результаті ворожих обстрілів у Києві на вулиці Хорива, 25 спалахнула покрівля адміністративної будівлі, повідомила Держслужба з НС у суботу.

"12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Хорива, 25 у Подільському районі столиці", - наголошується в повідомленні.

Після прибуття бійці встановили, що внаслідок влучення невідомого об'єкта горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі.

"О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано", - наголошується в повідомленні.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 особи особового складу.

Жертв та постраждалих немає.