Події

08:56 12.03.2022

У Києві на Подолі ліквідовано пожежу на покрівлі адмінбудівлі - ДСНС

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У результаті ворожих обстрілів у Києві на вулиці Хорива, 25 спалахнула покрівля адміністративної будівлі, повідомила Держслужба з НС у суботу.

"12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Хорива, 25 у Подільському районі столиці", - наголошується в повідомленні.

Після прибуття бійці встановили, що внаслідок влучення невідомого об'єкта горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі.

"О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано", - наголошується в повідомленні.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 особи особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Теги: #київ #пожежа #обстріл
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